Giysi ve çeyiz dükkanında hırsızlık yapan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde ilginç bir hırsızlık yaşandı.

Kimliği belirsiz bir şahıs akşam saatlerinde önce giysi mağazasından yelek, çeyiz dükkanından da eşarp çalarak olay yerinden kaçtı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Dükkan sahiplerinin araştırması sonucunda hırsızın akli dengesi yerinde olmayan Ferdi D., isimli kişinin olduğu ortaya çıktı.

KARAKOLA GETİRİLDİ

Ekiplerin çalışması sonucunda Ferdi D. kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Zonguldak'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs 2 dükkanı soydu ViDEO







"BİZ HAK TALEP EDİYORUZ"

Yaşanan olayı anlatan dükkan sahibi Muhammet Ali Genç; “Olay, Pazar sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Ürünlerimizin bazıları içeride güvenlik olduğu için örtülü şekilde dışarıda duruyor. Hırsızlığı yapan şahıs da geliyor ilk önce yan dükkandan tülbent çalıyor. Geçerken de benden bir tişört bir tane de yelek alıyor ve gidiyor. Biz şahsı sonraki gün kameralardan tespit ediyoruz, askılarda eksiklerin olduğunu görünce.

Şahsı biz yakaladık, polise haber verdik. İfade verdik ama hırsızlığı yapan şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için onu serbest bıraktılar. Biz de ifade vermişliğimiz ile kaldık. Ürünlerimiz de gitti, talep edemiyoruz şu anda. Mağdurluk bize kaldı. Aslında ilk olay değil, ikinci olay. Daha öncesinde olanlar da var. Bu durum burada sürekli başımıza gelen bir şey. Düşündüğümüz zaman bunun ilerisi de olabilir, devam edebilir ve biz hak talep edemiyoruz” şeklinde konuştu.

Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.





