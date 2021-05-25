Euro
10.3791
1.25%
Dolar
8.464
0.89%
Altın
516.48
1.8%
Borsa
1.4
-3.58%
Bitcoin
323.697
1.01%
EXEN Coin
37.97
-7.43%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Zonguldak'ta alacak verecek meselesinde kan aktı

    Zonguldak'ta bir şahıs, alacak verecek davası yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu aracı içinde silahla vurarak öldürürken, yanındaki arkadaşını da yaraladı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta alacak verecek meselesinde kan aktı

    Öğlen saatlerinde Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak’ta meydana gelen olayda A.K., aralarında alacak verecek davası olan amcaoğlu Sercan K. ve Ferdi G. ile buluştu. Konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.

    ARACIN İÇİNDE SİLAHLA VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., araç içinde bulunan Sercan K. ile Ferdi G’yi silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

    Zonguldak ta alacak verecek meselesinde kan aktı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sercan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferdi G. ise ameliyata alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. A.K. ise olay sonrası gözaltına alındı.

    Zonguldak ta alacak verecek meselesinde kan aktı #2

    Zonguldak ta alacak verecek meselesinde kan aktı #3

    Zonguldak ta alacak verecek meselesinde kan aktı #4

    Zonguldak ta alacak verecek meselesinde kan aktı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir