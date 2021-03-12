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    Zonguldak'ta alkollü sürücü cami duvarına çarptı

    Kontrolünü kaybeden alkollü sürücü, minibüsüyle cami duvarına çarparak durdu. Alkollü sürücü, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 13:45
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    Zonguldak'ta alkollü sürücü cami duvarına çarptı

    Gece saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta 35 yaşındaki Murat Aydoğmuş yönetimindeki 01 ABZ 231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hatip Camii’nin duvarına çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün 1.53 alkollü olduğu belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan Murat Aydoğmuş’a, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi. Caminin duvarını yıkıp bir bölümü içeri giren minibüs çekici ile kaldırıldı.

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