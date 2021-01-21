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Zonguldak'ta amca cinayeti, müebbet hapisle sonuçlandı

Zonguldak'ta amca cinayeti, müebbet hapisle sonuçlandı

Yol kenarında kanlar içerisinde bulduğunu iddia ederek hastaneye götürdüğü amcasını döverek öldürdüğünü iddia eden şahsın, amca katili olduğu ortaya çıktı. Şahıs, müebbet hapse çarptırıldı.