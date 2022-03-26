- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı
Zonguldak'ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. (34), kendini karnından bıçakladı. Yaralanan O.İ., hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 26.03.2022 - 19:52
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Eşref Sokak’ta meydana gelen olayda yaklaşık 3 gündür eve gitmeyen O.İ, eve geldiğinde annesi ile tartışmaya başladı.
KENDİNİ BIÇAKLADI
Sinir krizi geçiren O.İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kendini karnından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan O.İ. tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.