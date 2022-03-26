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    Zonguldak'ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. (34), kendini karnından bıçakladı. Yaralanan O.İ., hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 19:52
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    Zonguldak'ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Eşref Sokak’ta meydana gelen olayda yaklaşık 3 gündür eve gitmeyen O.İ, eve geldiğinde annesi ile tartışmaya başladı.

    KENDİNİ BIÇAKLADI

    Sinir krizi geçiren O.İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kendini karnından bıçakladı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan O.İ. tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı #1

    Zonguldak ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı #2

    Zonguldak ta annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı #3


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