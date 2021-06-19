Zonguldak'ta arkadaşına yardıma gelen asker, toprak altında can verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel yurt binası inşaatında çalışan arkadaşının yanına gelen Deniz Astsubay, toprak yığının altında kaldı.

İlçeye bağlı Kışla Mahallesi Kamyon Garajı arkasında meydana gelen olayda, yurt inşaatında çalışan bir arkadaşının yanına gelen Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay Yasef Çalışkan toprak yığınının altında kaldı.

Durumu gören işçiler 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, toprak altında kalan askeri çıkarmak için çalışma başlattı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Yaralı asker iş makinesinin de yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı asker ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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TOPRAK ALTINDA KALAN ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Toprak altında kalarak ağır yaralanan asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

"MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN TOPRAK KAYINCA ADAM SIKIŞTI"

Olay yerinin karşısında fırıncılık yapan Kadir Erdoğan olay ile ilgili açıklama yaparak, "Biz fırında çalışıyorduk. Kepçe orada hafriyat kazıyordu, altına da adam girmişti boruları tutuyordu. Merdiven boşluğundan toprak kayınca adam sıkıştı, kaldı orada. 1 buçuk senedir inşaat halinde. Yurt yapılacak, öğrenci yurdu. Seslendik ses vermiyordu. Kafasını kaldıramıyordu." dedi.