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- Zonguldak'ta aşısız baba-oğul 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Zonguldak'ta aşısız baba-oğul 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
- İHA
- 19.10.2021 - 23:18
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yumurtaş, Hatip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kovid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
YOĞUN BAKIMDAKİ BABA DA 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda, oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.
BABA VE OĞLUNUN AŞI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş’ın koronavirüs aşısı olmadıkları öğrenildi.
Öte yandan, Şükrü Yumurtaş’ın koronavirüse yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.