Zonguldak'ta aşısız baba-oğul 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs hastalığına yakalanan baba oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden anne ve oğul da hastanede tedavi görüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yumurtaş, Hatip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kovid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

YOĞUN BAKIMDAKİ BABA DA 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda, oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

BABA VE OĞLUNUN AŞI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş’ın koronavirüs aşısı olmadıkları öğrenildi.

Öte yandan, Şükrü Yumurtaş’ın koronavirüse yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.





