Zonguldak'ta avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 400 kilogram ağırlığındaki domuz, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Kerimler köyündeki çiftçiler, tarlalarına dadanan domuzdan dolayı mağdur oldu.

DOMUZLAR TARLALARINA DADANDI

Köyde yaşayan vatandaşların tarlalara ekilen buğday, mısır gibi ürünlerine zarar veren domuzlar, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

400 KİLOLUK DOMUZU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

15 kişilik ekip ve 20 köpekle köylüye yardıma gelen avcılar, 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi.

Avcı grubundan Muhammet Şıklı, "Köyde yaşayan vatandaşlar tarlalarındaki emeklerinin sürekli domuzlar tarafından zarar gördüğü için bizden yardım istedi. Uzun zamandır köylü bizden yardım bekliyordu. Bizde ekip olarak köye geldik. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 400 kilo ağırlığında oldukça da büyük bir domuz yakaladık." dedi.

Çiftçiler, tarlalarına zarar veren domuzu yakalayan avcılara teşekkür etti.