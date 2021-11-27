Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
700.948
1.02%
BTXN Coin
50.75
12.77%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Zonguldak'ta avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 400 kilogram ağırlığındaki domuz, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 23:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Kerimler köyündeki çiftçiler, tarlalarına dadanan domuzdan dolayı mağdur oldu.

    DOMUZLAR TARLALARINA DADANDI

    Köyde yaşayan vatandaşların tarlalara ekilen buğday, mısır gibi ürünlerine zarar veren domuzlar, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

    400 KİLOLUK DOMUZU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    15 kişilik ekip ve 20 köpekle köylüye yardıma gelen avcılar, 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi.

    Avcı grubundan Muhammet Şıklı, "Köyde yaşayan vatandaşlar tarlalarındaki emeklerinin sürekli domuzlar tarafından zarar gördüğü için bizden yardım istedi. Uzun zamandır köylü bizden yardım bekliyordu. Bizde ekip olarak köye geldik. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 400 kilo ağırlığında oldukça da büyük bir domuz yakaladık." dedi.

    Çiftçiler, tarlalarına zarar veren domuzu yakalayan avcılara teşekkür etti.

    Zonguldak ta avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi #1

    Zonguldak ta avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir