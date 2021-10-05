Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak’ta ayıyı katleden kardeşlere para cezası

Zonguldak’ta ayıyı katleden kardeşlere para cezası

Yavru ayıyı tüfekle vurarak derisini yüzen köy muhtarı ile kardeşine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce toplam 60 bin TL para cezası uygulandı. Kardeşler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.