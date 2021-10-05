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    Zonguldak’ta ayıyı katleden kardeşlere para cezası

    Yavru ayıyı tüfekle vurarak derisini yüzen köy muhtarı ile kardeşine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce toplam 60 bin TL para cezası uygulandı. Kardeşler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 14:32
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    Zonguldak’ta ayıyı katleden kardeşlere para cezası

    Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde 2 yıl önce köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B., ormanda, koruma altındaki ayıyı tüfekle vurarak öldürdü.

    İki kardeş daha sonra ayının derisini yüzdü.

    O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    GÖRÜNTÜLER 2 YIL SONRA SAVCILIĞA GİTTİ

    Aradan geçen 2 yılın arından görüntüler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

    Görüntüleri inceleyen savcılık, soruşturma kapsamında E.B. ve Ö.B. hakkında koruma altındaki ayıyı vurdukları gerekçesiyle adli işlem başlattı.

    Zonguldak’ta ayıyı öldürüp derisini yüzen kardeşlere para cezası VİDEO

    60 BİN LİRA CEZA

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise iki kardeşe toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

    Kardeşler hakkında savcılığın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Zonguldak’ta ayıyı katleden kardeşlere para cezası #1

    Zonguldak’ta ayıyı katleden kardeşlere para cezası #2

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    Zonguldak’ta ayıyı öldürüp derisini yüzen kardeşlere para cezası

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