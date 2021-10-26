Zonguldak'ta baba ve oğlunun ardından anne de koronadan öldü

Zonguldak'ta baba ve oğlunun ardından anne de koronadan öldü

Ereğli ilçesinde koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatı sonrası, 82 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesinin 4 ferdi koronavirüse yakalandı. Korona virüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş vefat etti.

4 GÜN SONRA BABASI VE ANNESİ DE VEFAT ETTİ

Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş da hayatını kaybetti.

Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş daa tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayata tutunamadı.

AİLEDEN BİR KİŞİ DAHA TEDAVİ ALTINDA

Merhume Yumurtaş için düzenlenen cenaze törenine koronavirüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı. Annen Yumurtaş, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Yumurtaş ailesinden bir kişinin daha hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.