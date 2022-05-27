Zonguldak'ta babasını bıçaklayan sanığa tahliye

Şiddete uğrayan annesini kurtarmak isterken babasını bıçakladığı gerekçesiyle 15 yıl hapsi istenen Hakan Durdu, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Zonguldak'ta yaşayan Alaattin Durdu, geçtiğimiz yıl eşi N.D.'ye şiddet uygulayarak oğlu Hakan Durdu'nun araya girmesiyle bıçaklanmıştı.

Baba Durdu tedavi sonrası sağlığına kavuşurken, 23 yaşındaki Hakan Durdu tutuklanmıştı.

15 yıla kadar hapsi istendi

Sanık hakkında ‘Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Hakan Durdu, savunmalarında "Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim." diyerek pişmanlığını dile getirmişti. Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söylemişti.

Tahliyesi talep edildi

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı.

Tutuklu sanık Hakan Durdu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, N.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Alaattin Durdu ise duruşmaya katılmadı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Alaattin Durdu’nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu’nun tahliyesini istedi. Alaattin Durdu’nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.’nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu’nun avukatı ise Alaattin Durdu’da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.

Oy çokluğuyla serbest kaldı

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Hakan Durdu’nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi.

Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.