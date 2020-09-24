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    Zonguldak'ta babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

    20 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderilirken, ölen şahsa otopsi yapılacağı öğrenildi.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 07:29
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    Zonguldak'ta babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak (20) iddiaya göre geçen hafta babasını darbeden Hasan Ayaz (58) ile karşılaştı.

    Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü.

    KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK

    Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

    Zonguldak ta babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

    Zonguldak ta babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı #2

    Zonguldak ta babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı #3

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