Zonguldak'ta babasını kesici alet ile öldürdü Zonguldak'ta baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada oğlu babasını kesici aletle öldürdü.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerindeki bir apartmanda, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Babasını kesici aletle yaraladı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı. Biranda kanlar içinde kalan Ahmet Demirci için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlu gözaltında

Oğlu C.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ahmet Demirci'nin cansız bedeni akşam saatlerinde alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.