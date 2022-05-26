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    Zonguldak’ta babasını öldüren gencin cezası düştü

    Maden işçisi babasını öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının cezası, haksız tahrik, yaşının küçük olması ve iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.
    • 26.05.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:32
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    Zonguldak’ta babasını öldüren gencin cezası düştü

    Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yaşayan maden işçisi Yalçın K. (43), 10 Mart günü Karadon Mahallesi'ndeki lojman önünde tüfekli saldırıya uğradı.

    Yalçın K., çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Yalçın K.’yi öldürdüğü belirlenen, o dönem 17 yaşında olan oğlu Emirhan K., gözaltına alınıp, tutuklandı.

    ‘Babam uzun süre şiddet uyguladı’

    Daha önce sosyal medya hesabından “Baba candır, gölgesi yeter” yazarak babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Emirhan K., önceki duruşmalarda babasının kendisine uzun süre şiddet uyguladığını ileri sürdü.

    Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü.

    Zonguldak’ta babasını öldüren gencin cezası düştü #1

    “Babasının kendisini öldüreceğini düşünerek…”

    Duruşmaya Emirhan K., SEGBİS ile katılırken, sanık yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Savcı, mütalaasında Emirhan K.’nin, babasının kendisine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 'Haksız tahrik altında öldürme' suçundan ceza almasını talep etti.

    Emirhan K.'nin avukatı Ali Aygün savunmasında, “Müvekkilim 2016'dan beri sürekli şiddet, işkence ve korku hali yaşamıştır. Olay günü babasıyla yaşadığı tartışmada, babasının artık kendisini öldüreceğini düşünerek yaşadığı korkuyla hareket eden müvekkil istenmeyen olaylar yaşamıştır.” diyerek, ceza verilmesi durumunda indirim talep etti.

    Zonguldak’ta babasını öldüren gencin cezası düştü #2

    Cezası ağırlaştırılmış müebbetten 10 yıla indirildi

    Emirhan K. ise, “Okuma hayalim vardı. Emsallerim dışarıda ben cezaevindeyim. O akşam yemin ederim çok korktum, pişmanım.” dedi.

    DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, Emirhan K.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Emirhan K.’nin cezası, haksız tahrik indirimi yapılarak 21 yıla, yaşının küçük olmasını göz önüne alınarak 14 yıla, verilecek cezanın 12 yılı aşamayacağı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.

    Zonguldak’ta babasını öldüren gencin cezası düştü #3


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