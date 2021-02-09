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    Zonguldak'ta babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    Tartıştığı babasını bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve tutuklu yargılanan 26 yaşındaki Egemen Şensoy hakkında karar çıktı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 16:02
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    Zonguldak'ta babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    22 Ekim'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde, taksicilik yapan Mehmet Şensoy ile oğlu Egemen Şensoy arasında tartışma çıkmıştı.

    Egemen Şensoy, tartışmanın alevlenmesi üzerine babasına bıçakla saldırmıştı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Baba Şensoy, vücuduna isabet eden 6 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

    Zonguldak ta babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #1

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Egemen Şensoy ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Egemen Şensoy hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

    Bugün ise Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

    Önceki duruşmada mahkemeye mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanığın babasını daha düzenli hayat kurması konusunda konuşması sırasında çıkan tartışmada bıçakladığını anlatarak haksız tahrik indirimi maddesinin uygulanmasına yer olmadığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, Egemen Şensoy'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak indirim hükümlerini uygulamadı.

    Zonguldak ta babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #2

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