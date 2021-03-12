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    Zonguldak'ta babasını öldüren zanlının ifadesi: Tehdit ediyordu

    Babasıyla telefonda tartıştıklarını, kendisine küfredip tehditlerde bulunduğunu öne süren zanlı, "Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim” dedi.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 10:30
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    Zonguldak'ta babasını öldüren zanlının ifadesi: Tehdit ediyordu

    Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel (43), kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü.

    Olayın ardından Yalçın Karadöngel'in oğlu E.K (17) gözaltına alındı.

    Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.K., savcılık ifadesinde babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.K. ifadesinde, babasının eve sürekli alkollü geldiğini ve zaman zaman kendisini darbederek tehditlerde bulunduğunu anlattı.

    “BANA BİR ŞEY YAPACAK DİYE KORKTUM”

    Olay günü de babasının telefonda kendisine küfrederek tehditlerde bulunduğunu söyleyen E.K., "Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

    Zonguldak ta babasını öldüren zanlının ifadesi: Tehdit ediyordu #1

    OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

    E.K., savcılıktaki ifadesinin ardından av tüfeğini sakladığı yeri göstermek için olay yerine götürüldü.

    Polis ve savcı eşliğinde yer gösteren E.K., metruk binaya sakladığı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek evin önünde babasını nasıl vurduğunu anlattı.

    Ardından tekrar adliyeye götürülen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Zonguldak ta babasını öldüren zanlının ifadesi: Tehdit ediyordu #2

    "BABA CANDIR"

    Bu arada, E.K.’nin sosyal medya hesabından bir süre önce paylaştığı babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazması dikkat çekti.

    Zonguldak ta babasını öldüren zanlının ifadesi: Tehdit ediyordu #3

    Zonguldak ta babasını öldüren zanlının ifadesi: Tehdit ediyordu #4

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