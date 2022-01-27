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    Zonguldak'ta balıkçı tekneleri battı

    Limanda demirli 5 tekne, biriken kar kütlesine dayanamadı. Batan tekneleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 16:58
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    Zonguldak'ta balıkçı tekneleri battı

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yoğun kar nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.

    İlçedeki limanda demirli 5 balıkçı teknesi, kentte etkili olan yoğun yağış sonucu biriken karın ağırlığına dayanamayarak battı.

    TEKNELERİ KURTARMA ÇALIŞMASI

    Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi üyelerince tekneleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

    Çekici ve dalgıçların yardımıyla teknelerden biri kurtarıldı. Diğer tekneleri kurtarma çalışmalarının daha sonra devam edileceği bildirildi.

    Zonguldak ta balıkçı tekneleri battı #1

    "KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN TEKNELER BATTI"

    Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, kentte yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

    "Bizim tespit ettiğimiz 5 tekne var. Karın ağırlığına dayanamayan tekneler battı. Vatandaşlarımızın teknelerini kontrol etmelerinde fayda var."

    Zonguldak ta balıkçı tekneleri battı #2


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