Zonguldak'ta baygınlık geçiren çocuğa jandarma müdahalesi

Baygınlık geçiren 3 yaşındaki çocuğa jandarma müdahale etti. Çocuğun dilinin boğazına kaçmasını önleyen jandarma, ambulans gelene kadar olay yerinde bulundu.

Zonguldak'ta evde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, panikleyen babası O.A. tarafından 112 Acil Servis İstasyonu'na götürüldü.

Sağlık ekiplerinin başka bir vakada olması nedeniyle acil ambulans istendi. O.A. bu sırada yakındaki Jandarma Karakolu'na giderek jandarmadan yardım istedi.

JANDARMADAN MÜDAHALE

O sırada Açıköğretim Fakültesi sınavına gitmek için sivil kıyafetle karakolda bulunan karakol komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Adem Yılmaz, çocuğu alarak koridordaki bekleme koltuğuna yatırdı.

ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Yılmaz, çocuğun kilitlenen çenesini açıp dilinin boğazına kaçmasını önleyerek nefes almasını sağladı.

Müdahalesiyle küçük çocuğun hayatını kurtaran Yılmaz, haber verilen ambulans gelene kadar çocuğun başından ayrılmadı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, çocuğu alarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.