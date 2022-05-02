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- Zonguldak'ta bayram sabahı silah sesleri yükseldi
Zonguldak'ta bayram sabahı silah sesleri yükseldi
Bir gelenek haline getirilen, silah atma dehşeti, Ramazan Bayramı'nda da devam ederken, vatandaşlar sesten ürktü.
- 02.05.2022 - 09:38
Özel günlerde silah atma geleneğinden vazgeçemeyen kişiler, Ramazan Bayramında da bu geleneği sürdürdü.
Zonguldak’ta bayram sabahı, dört bir yandan silah sesleri yükseldi.
Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi.
Polisler olaya müdahale etti
Şehirde silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.
Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.