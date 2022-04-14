Zonguldak’ta bebek cesedi gömüldü sanıldı, mezardan kedi ölüsü çıktı

Bir grup kadının çukur kazıp dua ettikten sonra bölgeden ayrılmasıyla, şüphe üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bebek cesedi olduğu sanılan mezardan, kedi ölüsü çıktı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına taksi ile gelen bir grup kadın, küçük bir çukur kazıp içerisine beyaz örtüye sarılı bir cisim bıraktıktan sonra, çukurun başında bir süre dua edip bölgeden ayrıldı.

Mahalle halkı, kadınlardan şüphelenince durumu polise bildirdi.

DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, kadınların bebek cesedi gömdüğü şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazılan çukurdan, kedi ölüsü çıktı

Mezarlığa gelen savcının izniyle, kadınların gitmeden önce kapattığı mezar görünümlü çukur açıldı. Çukurun içerisine ölü kedi gömüldüğünün ortaya çıkması üzerine, çukur tekrar kapatılarak çalışmalar sonlandırıldı.