Zonguldak'ta benzin bidonunu yakan çocuk kendini de yaktı

Zonguldak'ta benzin bidonunu yakan çocuk kendini de yaktı

Alaplı'da 8 yaşındaki Eymen Çetin, benzin bidonuna çakmak çakınca bidonla beraber kendisi de yandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar Köyü'nde dedesi Tahir Çetin ile tarlaya giden Eymen Çetin'in tehlikeli oyunu kötü bitti.

Küçük Eymen oyun oynadığı esnada benzin dolu bidonu çakmak ile yaktı.

Tüm vucudunda yanıklar oluştu

Bidon alev alırken, Eymen’in vücudunda yanıklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Eymen’i Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye gelen Özkan Çetin ile eşi Elif Çetin, ambulansın kapısının açılmasının ardından çocukları Eymen’i görünce gözyaşlarına boğuldu.

Yanık merkezine sevk edildi

DHA'nın haberine göre vücudunda 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar bulunan Eymen, hastanede yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.





















