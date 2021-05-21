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    Zonguldak'ta benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü

    Benzin dökerek evini ateşe veren kişi, yaşamını yitirdi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 14:52
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    Zonguldak'ta benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü

    Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı.

    Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    BENZİNLE EVİNİ YAKTI, KENDİSİ DE ÖLDÜ

    Evde yapılan incelemede Muhammet K.'nin (50) cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Muharrem K.’nin benzin dökerek evini ateşe verdiği belirlendi.

    Yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için araştırmaların sürdüğü bildirildi.

    Zonguldak ta benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü #1

    Zonguldak ta benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü #2

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