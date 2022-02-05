Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
548.090
8.98%
BTXN Coin
32.58
1.78%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Açık 0 C

    Zonguldak'ta bir garajda, belediye çalışanının cansız bedenine rastlandı

    Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde belediyede görevli Salih Küçüker çalıştığı garajda ölü bulundu.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 00:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta bir garajda, belediye çalışanının cansız bedenine rastlandı

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde belediye garajında , 16:00 vardiyasına işe giden Salih Küçüker'den bir süre sonra haber alınamadı.

    GARAJDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Mesai arkadaşları tarafından aranan Küçüker garajda ölü olarak bulundu. Küçüker için bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Küçüker’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından belediye personeli Küçüker’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    Zonguldak ta bir garajda, belediye çalışanının cansız bedenine rastlandı #1


    Görüş Bildir