Zonguldak'ta bir garajda, belediye çalışanının cansız bedenine rastlandı

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde belediyede görevli Salih Küçüker çalıştığı garajda ölü bulundu.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde belediye garajında , 16:00 vardiyasına işe giden Salih Küçüker'den bir süre sonra haber alınamadı.

GARAJDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mesai arkadaşları tarafından aranan Küçüker garajda ölü olarak bulundu. Küçüker için bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Küçüker’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından belediye personeli Küçüker’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.