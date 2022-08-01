Zonguldak'ta bir kadın, tanımadığı şahsın saldırısına uğradı

Gamze Kavraz isimli bir kadın, iş çıkışı arkadaşını beklediği sırada tanımadığı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yere kapaklanan kadının dişleri kırıldı.

Zonguldak’ta işten çıkan 1 çocuk annesi Gamze Kavraz, beklemediği bir olayla karşılaştı…

Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi’nde, iş çıkışı özel bir hastanenin yakınında arkadaşını bekleyen kadın, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Kavraz, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı, çarpmanın etkisiyle dişleri kırıldı, yüzünde yaralar oluştu.

İHA’nın haberine göre; başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar yardıma koştu.

Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, saldırgandan şikayetçi oldu.

Saldırganın kimliği belirlendi

Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Uyuşturucu kullandığını söylediler”

Gamze Kavraz, başına gelenleri şu ifadeler ile anlattı:

“Ben saat 18.30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı.

Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum.

“Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum”

Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Çocuğa da yapılabilir. Benim 9 yaşında çocuğum var. Tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım? Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı."