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    Zonguldak'ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

    Zonguldak'ta bir şahıs, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Oğlunu aracın altında gören baba sinir krizleri geçirirken, küçük çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 23:56
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 00:38
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    Zonguldak'ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

    Akşam saatlerinde Zonguldak merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşanan olayda,  işçi servisi şoförü Ergün T. (36) iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.

    ARACI PARK EDERKEN OĞLUNU EZDİ

    Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi. Oğlu Ömer'i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi.

    KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer'in ailesi sinir krizleri geçirdi.

    Zonguldak ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi #1

    Zonguldak ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi #2

    Zonguldak ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi #3

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