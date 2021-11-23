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    Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde bacağından vuruldu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Taner Beşikçi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından, yeğeni 10 yaşındaki Ş.B. ise kırılan camlar nedeniyle yaralandı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 23:08
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 23:16
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    Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde bacağından vuruldu

    Saat 20.30 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda Taner Beşikçi, iş yerinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    BACAĞINDAN VURULDU

    Olayda, Taner Beşikçi sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay sırasında iş yerinde bulunan yeğeni Ş.B. ise kırılan pencere camları nedeniyle yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Taner Beşikçi ve Ş.B.'ye müdahalede bulundu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Olay yerinde incelemede bulunan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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