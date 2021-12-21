Zonguldak'ta bir kişi, yemek siparişi verdiği kuryenin tacizine uğradı

Zonguldak'ta bir kişi, yemek siparişi verdiği kuryenin tacizine uğradı

Zonguldak'ta yemek siparişi veren genç kız, sistem üzerinden telefon numarasını öğrenen yabancı uyruklu kuryenin telefonlu tacizine uğradı. Genç kızın erkek arkadaşı, kuryeyi darbetti.

Saat 15.00 sıralarında Zonguldak'ta Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, genç bir kız internetten yemek siparişi verdi.

KURYENİN TACİZİNE UĞRADI

Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı.

ERKEK ARKADAŞI KURYEYİ DARBETTİ

Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.’ye anlattı. Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.