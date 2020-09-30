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    Zonguldak’ta bir kişinin öldüğü kazada tır sürücüsüne 9 yıl hapis

    2017 yılında 21 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan kazada tam kusurlu bulunan ve bugüne kadar tutuksuz yargılanan tır sürücüsü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 14:48
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    Zonguldak’ta bir kişinin öldüğü kazada tır sürücüsüne 9 yıl hapis

    23 Aralık 2017'de Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Yal Kavşağı'nda Muzaffer Barut yönetimindeki 34 AB 0154 plakalı tır, kavşaktan dönüş yapan Kemal Arslan'ın (45) kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Samet Arslan (21), 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

    Ağabeyi Kemal Arslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

    TUTUKSUZ YARGILANIYORDU, 9 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tır sürücüsü Muzaffer Barut hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.

    Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Muzaffer Barut, Kemal Arslan ve avukatı katıldı.

    Mahkeme heyeti, kazada tam kusurlu bulunan Muzaffer Barut'un 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Zonguldak’ta bir kişinin öldüğü kazada tır sürücüsüne 9 yıl hapis #1

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