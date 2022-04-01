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- Zonguldak’ta bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförüne hapis cezası
Zonguldak’ta bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförüne hapis cezası
- DHA
- 01.04.2022 - 16:35
2 Haziran 2020 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne nakil için hasta almaya giderken Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta geçen Mevlüt Can Uzun (23) yönetimindeki 67 AJ 695 plakalı ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkan Zekeriya Duyar (44) yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı.
TUTUKLANIP, KISA SÜREDE SERBEST KALDI
Kazada sürücü Zekeriya Duyar öldü, eşi Safiye Duyar yaralandı. Gözaltına alınan ambulans şoförü ise tutuklandı.
Bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mevlüt Can Uzun hakkında dava açıldı.
KARAR DURUŞMASI
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mevlüt Can Uzun katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.
Mahkeme Uzun’u, ‘suçun bilinçli taksirle işlenmiş olması nedeniyle 1/3 oranında artırım uygulayarak 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme, daha sonra 1/6 oranında iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 4 yıl 5 ay 10 güne indirdi.
Suçun bilinçli işlenmiş olması nedeniyle cezanın para cezasına çevrilmemesine hükmeden mahkeme Uzun’un ehliyetine de 3 ay süreyle el konulmasına karar verildi.
Sanık avukatı Hikmet Yücel karara itiraz edeceklerini söyledi.