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    Zonguldak'ta bir köpeği tüfekle yaraladılar

    Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 03:27
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    Zonguldak'ta bir köpeği tüfekle yaraladılar

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Mert Ekşi’ye ait aylık sahipli köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.

    "BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ"

    Devrek Mekekler Caddesinde meydan gelen olayla ilgili Devrek Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Mert Ekşi, ”Bunu yapanlar insan olamaz bu hayvanı ateş ederek yaralayanların bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyorum” diye konuştu.

    Tedavisi için köpeğini aracıyla Zonguldak'a götüren Ekşi’nin köpeğini vuran veya vuranlar için polis geniş çağlı soruşturma başlattı

    Zonguldak ta bir köpeği tüfekle yaraladılar #1

    Zonguldak ta bir köpeği tüfekle yaraladılar #2

    Zonguldak ta bir köpeği tüfekle yaraladılar #3

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