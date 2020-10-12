- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak’ta boş dükkanda ölü bulunan adamın katili tutuklandı
Zonguldak’ta boş dükkanda ölü bulunan adamın katili tutuklandı
- DHA
- 12.10.2020 - 07:22
- Güncelleme : 12.10.2020 - 07:22
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki boş dükkanda önceki gün ölü bulunan 35 yaşındaki Mesut Dereçiçeği'nin göğsünde kesici alet ile yapıldığı belirlenen iki yara tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Dereçiçeği'nin en son birlikte görüldüğü Mehmet S., olaydan sonra saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen babası H.S. ile amcası H.S., gözaltına alındı.
HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet S.'nin ifadesinde, “Hiçbir şey hatırlamıyorum.” dediği öğrenildi.
Mehmet S., ifadesinin ardından kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.
İKİ KİŞİ SERBEST KALDI
Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Mesut Dereçiçeği'nin cenazesi dün toprağa verildi.
"ÖLÜM HAK" DİYE YAZDI
Öte yandan Mesut Dereçiçeği'nin, 8 Ekim'de sosyal medya hesabından "Ölüm hak" yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıkmıştı.