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Zonguldak’ta boş dükkanda ölü bulunan adamın katili tutuklandı

Zonguldak’ta boş dükkanda ölü bulunan adamın katili tutuklandı

35 yaşındaki adamın öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, zanlı ilk ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.