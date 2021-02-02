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    Zonguldak'ta budanan ağaç için kardeşini öldürdü: 25 yıl hapis

    Evinin önündeki ağacını budayan kardeşini ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şahsa, müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:48
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    Zonguldak'ta budanan ağaç için kardeşini öldürdü: 25 yıl hapis

    Zonguldak Çaycuma’ya bağlı Şeyhoğlu köyünde 29 Haziran 2020'de husumetli olan, yan yana evlerde oturan Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir arasında, bahçelerinde bulunan akasya ağacının budanması nedeniyle tartışma çıktı.

    Evinde bulunan av tüfeğini alan Hasan Demir, kendisine ait ağacı budadığını iddia ettiği kardeşi Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Dermir'i ateş ederek öldürdü.

    KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

    Tutuklanan Hasan Demir hakkında kardeşi Mustafa Demir'e karşı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan Demir'e karşı 'kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına; tutukla sanık Hasan Demir, yakınları ve avukatlar katıldı. Hasan Demir, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

    MÜEBBETLE BİRLİKTE 25 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

    Mahkeme heyeti, Hasan Demir'i kardeşini öldürmesi nedeniyle müebbet hapis, yeğeni Seyhan Demir'i öldürmesi nedeniyle de 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Zonguldak ta budanan ağaç için kardeşini öldürdü: 25 yıl hapis #1

    Zonguldak ta budanan ağaç için kardeşini öldürdü: 25 yıl hapis #2

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