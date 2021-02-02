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- Zonguldak'ta budanan ağaç için kardeşini öldürdü: 25 yıl hapis
Zonguldak'ta budanan ağaç için kardeşini öldürdü: 25 yıl hapis
- DHA
- 02.02.2021 - 16:44
- Güncelleme : 02.02.2021 - 16:48
Zonguldak Çaycuma’ya bağlı Şeyhoğlu köyünde 29 Haziran 2020'de husumetli olan, yan yana evlerde oturan Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir arasında, bahçelerinde bulunan akasya ağacının budanması nedeniyle tartışma çıktı.
Evinde bulunan av tüfeğini alan Hasan Demir, kendisine ait ağacı budadığını iddia ettiği kardeşi Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Dermir'i ateş ederek öldürdü.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Tutuklanan Hasan Demir hakkında kardeşi Mustafa Demir'e karşı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan Demir'e karşı 'kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına; tutukla sanık Hasan Demir, yakınları ve avukatlar katıldı. Hasan Demir, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.
MÜEBBETLE BİRLİKTE 25 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Mahkeme heyeti, Hasan Demir'i kardeşini öldürmesi nedeniyle müebbet hapis, yeğeni Seyhan Demir'i öldürmesi nedeniyle de 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.