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- Zonguldak'ta cam silerken 5'inci kattan düştü
Zonguldak'ta cam silerken 5'inci kattan düştü
Bir binanın beşinci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Aysel Negüzel (54), kurtarılamadı.
- DHA
- 27.03.2022 - 16:41
- Güncelleme : 27.03.2022 - 17:39
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 5 katlı binanın en üst katında cam silen Aysel Negüzel, o sırada dengesini kaybetti.
Can havliyle tutunacak bir şey bulamayan Aysel Negüzel, beton zemine düştü.
AĞIR YARALANDI
Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları il müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla özel bir hastaneye götürdü.
Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralı Aysel Negüzel, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.