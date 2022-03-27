Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
665.998
1.21%
BTXN Coin
40.11
-1.20%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Zonguldak'ta cam silerken 5'inci kattan düştü

    Bir binanın beşinci katında cam sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen Aysel Negüzel (54), kurtarılamadı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta cam silerken 5'inci kattan düştü

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde  5 katlı binanın en üst katında cam silen Aysel Negüzel, o sırada dengesini kaybetti.

    Can havliyle tutunacak bir şey bulamayan Aysel Negüzel, beton zemine düştü.

    AĞIR YARALANDI

    Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları il müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla özel bir hastaneye götürdü.

    Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta cam silerken 5 inci kattan düştü #1

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ağır yaralı Aysel Negüzel, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Zonguldak ta cam silerken 5 inci kattan düştü #2

    Zonguldak ta cam silerken 5 inci kattan düştü #3

    Zonguldak ta cam silerken 5 inci kattan düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü
    3. Sayfa

    Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i son pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 'Rıfat'a yanlış yaptın'
    Medya

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i son pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 'Rıfat'a yanlış yaptın'

    Görüş Bildir