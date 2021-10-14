28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden hastane ve eczane personellerinin soruşturması sürüyor.

28 ilde düzenlenen operasyonda Zonguldak'ta yakalanan 70 şüpheliden, 66'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, “Çekirge Operasyonu”nu başlattı.

26 ŞÜPHELİ SERBEST

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan eş zamanlı baskında, Zonguldak ayağında yakalanan şahısların 26'sı sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi VİDEO





24 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette ifadeleri alınan 40 şüpheliden 3'ü kadın, 24 şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek, güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

ÖRGÜTE YARDIM EDENLERİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Kaçakçı örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirlenen hastane çalışanı ve eczane personelleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.