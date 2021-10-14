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- Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi
- İHA
- 14.10.2021 - 09:48
- Güncelleme : 14.10.2021 - 10:07
28 ilde düzenlenen operasyonda Zonguldak'ta yakalanan 70 şüpheliden, 66'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, “Çekirge Operasyonu”nu başlattı.
26 ŞÜPHELİ SERBEST
Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan eş zamanlı baskında, Zonguldak ayağında yakalanan şahısların 26'sı sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi VİDEO
24 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette ifadeleri alınan 40 şüpheliden 3'ü kadın, 24 şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek, güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.
ÖRGÜTE YARDIM EDENLERİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Kaçakçı örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirlenen hastane çalışanı ve eczane personelleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.