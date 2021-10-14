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    Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi

    28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden hastane ve eczane personellerinin soruşturması sürüyor.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:07
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    Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi

    28 ilde düzenlenen operasyonda Zonguldak'ta yakalanan 70 şüpheliden, 66'sı yakalanarak gözaltına alındı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler, “Çekirge Operasyonu”nu başlattı.

    26 ŞÜPHELİ SERBEST

    Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan eş zamanlı baskında, Zonguldak ayağında yakalanan şahısların 26'sı sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi VİDEO

    Zonguldak ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi #1

    24 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyette ifadeleri alınan 40 şüpheliden 3'ü kadın, 24 şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek, güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

    ÖRGÜTE YARDIM EDENLERİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

    Kaçakçı örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirlenen hastane çalışanı ve eczane personelleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Zonguldak ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi #2

    Zonguldak ta Çekirge Operasyonu’nda şüpheliler adliyeye sevk edildi #3

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