Zonguldak'ta cenazeyle ilgilenen babanın oğlu kaçırıldı

Erkan Şentürk, evlilik dışı dünyaya gelen çocuğunun emanet ettiği dayısı tarafından kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde nikahsız yaşadığı Ö.Y. yaklaşık 7 ay önce 1 yaşındaki çocuğunu babası Erkan Şentürk’e bırakıp gitti. Geçtiğimiz günlerde babası vefat eden Ö.Y., Erkan Şentürk’ten cenaze defin işlemleri için yardım istedi.

Talebi yerine getiren baba Şentürk, Ö.Y.’nin babasının cenaze defin işlemlerini yaparken çocuğunu da annesi görsün diye dayısına emanet etti.

DÖNDÜĞÜNDE OĞLUNU BULAMADI

Şentürk, cenaze işlemleri bittiğinde emanet ettiği oğlu Y.E.Y.'yi almak için, dayısı Ö.Y. ve çocuğunun annesi Ö.Y.’ye ulaşamadı. Çocuğunun kaçırıldığını anlayan baba Şentürk, duruma tepki gösterdi.

"YARDIM İSTİYORUM"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında anlatan Şentürk, çocuğunun dayısı tarafından kaçırıldığını dile getiren baba Şentürk “Geçen hafta beni arayarak babasının öldüğünü, yardım etmemi istedi. Gidip yıkayıp kefenleyip defnettim. ‘Ne olursa olsun annedir’ deyip çocuğunu görsün diye bıraktık. Ö.Y. denen bir abisi var ona teslim ettik. Abisinin yardımı ile alıp kaçmıştır, hiçbir haber yoktur. Yurt dışına kaçırmak istiyorlar.” dedi.

Baba Şentürk mahkeme kararıyla velayeti kendisine verilen oğlunun bulunması için yardım istedi.