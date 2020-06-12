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    Zonguldak'ta cep telefonu çalan hırsız kamerada

    Bir marketten cep telefonu çalan M.U.'nun, 8 ay önce alışveriş merkezinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 16:42
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    Zonguldak'ta cep telefonu çalan hırsız kamerada

    Zonguldak'ta polis ekipleri, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanan cep telefonu hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlattı.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.U. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.U.'nun 8 ay önce bir alışveriş merkezinde masa üzerinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu da belirlendi.

    Zonguldak'ta cep telefonu çalan hırsız kamerada

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