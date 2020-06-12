Bir marketten cep telefonu çalan M.U.'nun, 8 ay önce alışveriş merkezinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ta polis ekipleri, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanan cep telefonu hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.U. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.U.'nun 8 ay önce bir alışveriş merkezinde masa üzerinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu da belirlendi.

Zonguldak'ta cep telefonu çalan hırsız kamerada

