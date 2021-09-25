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    Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

    Ontemmuz Mahallesinde çıktığı ceviz ağacında mahsur kalan Ş.D(72)itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 25.09.2021 - 17:24
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    Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

    Zonguldak’ta, Ontemmuz Mahallesinde Ş.D(72) ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.

    Yaşlı kadının ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

    AFAD KURTARDI

    Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri Ş.D isimli yaşlı kadını uzun süren çalışma sonucunda kurtararak aşağıya indirdi.

    Ekiplerin başarılı çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı.

    Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı #1

    Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı #2


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