- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Ontemmuz Mahallesinde çıktığı ceviz ağacında mahsur kalan Ş.D(72)itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.
- İHA
- 25.09.2021 - 17:24
Zonguldak’ta, Ontemmuz Mahallesinde Ş.D(72) ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.
Yaşlı kadının ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
AFAD KURTARDI
Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri Ş.D isimli yaşlı kadını uzun süren çalışma sonucunda kurtararak aşağıya indirdi.
Ekiplerin başarılı çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı.