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    Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

    Zonguldak'ta bir evde çıkan yangını söndüren ekipler, evde yaşayan adamı balkonda buldu. İlk müdahalesi yapılan talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 23:52
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    Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

    Zonguldak'ta gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı binada yangın meydana geldi.

    CANSIZ BEDENİ BALKONDA BULUNDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İçeriye giren ekipler ev sahibi Mehmet Küçük'ün balkonda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Küçük'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti #1

    Zonguldak ta çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti #2

    Zonguldak ta çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti #3


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