Zonguldak’ta cinayet sanığının cezası iyi hal indirimi ile 16 yıla düşürüldü

Arkadaşı Burak Berdan'ı vurarak öldüren Ramazan Öcal’a verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıla indirildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde, geçen yıl 12 Şubat'ta Barış Berdan ve Ramazan Öcal (41) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Öcal tabancayla Barış Berdan’ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Berdan, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Öcal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNE, EŞİNE VE ENGELLİ KIZINA KÜFÜRLER ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten insan öldürme’ suçundan yargılanan Ramazan Öcal, daha önceki duruşmalarda, Barış Berdan daha önce kendisini darbetmesi nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi.

Ramazan Öcal, olay günü Barış Merdan’ın annesine, eşine ve engelli küçük kızına yönelik küfürler ettiğini, eline cebine atarak üzerine doğru gelince kendisinin de silahını çıkardığını, Berdan’ın da küfrettiğini, kendisinin de bacağının yanına doğru ateş ettiğini söyledi.

‘SEKEN MERMİ İSABET ETTİ’

Öcal kaçmaya çalıştığı sırada Berdan’ın kendisini yakaladığını, boğuşma esnasında silahın ateş alıp almadığını bilmediğini, ilk ateş açtığında ve kaçarken arkaya doğru ateş ettiğini, seken merminin isabet etmiş olabileceğini söyledi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Karar duruşmasında Öcal, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesi ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Öcal’ı ‘Kasten insan öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırırken, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl hapse hükmetti.