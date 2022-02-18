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    Zonguldak’ta cinayet sanığının cezası iyi hal indirimi ile 16 yıla düşürüldü

    Arkadaşı Burak Berdan'ı vurarak öldüren Ramazan Öcal’a verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıla indirildi.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 10:43
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    Zonguldak’ta cinayet sanığının cezası iyi hal indirimi ile 16 yıla düşürüldü

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde, geçen yıl 12 Şubat'ta Barış Berdan ve Ramazan Öcal (41) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Öcal tabancayla Barış Berdan’ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Berdan, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Öcal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ANNESİNE, EŞİNE VE ENGELLİ KIZINA KÜFÜRLER ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

    Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten insan öldürme’ suçundan yargılanan Ramazan Öcal, daha önceki duruşmalarda, Barış Berdan daha önce kendisini darbetmesi nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi.

    Ramazan Öcal, olay günü Barış Merdan’ın annesine, eşine ve engelli küçük kızına yönelik küfürler ettiğini, eline cebine atarak üzerine doğru gelince kendisinin de silahını çıkardığını, Berdan’ın da küfrettiğini, kendisinin de bacağının yanına doğru ateş ettiğini söyledi.

    ‘SEKEN MERMİ İSABET ETTİ’

    Öcal kaçmaya çalıştığı sırada Berdan’ın kendisini yakaladığını, boğuşma esnasında silahın ateş alıp almadığını bilmediğini, ilk ateş açtığında ve kaçarken arkaya doğru ateş ettiğini, seken merminin isabet etmiş olabileceğini söyledi.

    Zonguldak’ta cinayet sanığının cezası iyi hal indirimi ile 16 yıla düşürüldü #1

    HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

    Karar duruşmasında Öcal, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesi ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Öcal’ı ‘Kasten insan öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırırken, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl hapse hükmetti.

    İYİ HAL İNDİRİMİ NEDİR? İYİ HAL İNDİRİMİ NELERİ KAPSAR? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Zonguldak’ta cinayet sanığının cezası iyi hal indirimi ile 16 yıla düşürüldü #2


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