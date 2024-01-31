Zonguldak'ta cinsel istismar! Kadın kuaförü tutuklandı Zonguldak'ta bir kuaförde çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kadın kuaförü Hasan E. ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

DHA

İğrenç olayın adresi Zonguldak..

Kadın kuaföründe çırak olarak çalışan kız çocuğu, işletmenin sahibi Hasan E.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve kendisini zorlayan mesajlar attığını ailesine anlattı.

Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.

Çocuk istismarı anlattı

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde ‘ustası’ Hasan E.’nin kendisine dokunduğunu ve öptüğünü, iş yerinde sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu anlattı.

Tutuklandı

Savcı talimatıyla gözaltına alınan Hasan E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför Hasan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ara eleman ihtiyacını gidermek için faaliyet gösteren Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, yaşanan bu olay nedeniyle Hasan E.’nin yanında beceri eğitimi alan diğer 2 çıraklık öğrencisinin de iş yeriyle olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)