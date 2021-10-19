Zonguldak'ta cinsel istismar sanığı: Rızasıyla geldi

17 yaşındaki kız çocuğunun meyve suyuna içki koyup tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, duruşmada "Mağdur kendi rızasıyla yanıma geldi" dedi.

28 Nisan 2018'de Zonguldak'ta sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile Kozlu ilçesinde sahilde buluşan 17 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu, iddiaya göre F.A.'nın verdiği içeceği içince kendinden geçti.

F.A., S.K.'yi önce arkadaşının evine götürdü; bir süre sonra arkadaşının eve dönmesi üzerine bu kez S.K.'yi köydeki evine götürdü.

MEYVE SUYUNA ALKOL KATIP TACİZDE BULUNDU

F.A., burada meyve suyuna içki koyduğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundu. S.K., ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekiplerince F.A.'nın evinde bulundu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Suça yardım ettikleri iddiasıyla arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. hakkında da dava açıldı.

"KENDİ İSTEĞİYLE GELDİ"

Önceki duruşmada 'meyve suyu' diye kendisine içki verildiğini, zorla ilaç içirildiğini söyleyen ve gözyaşı döken S.K., bugün görülen ikinci duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık F.A., arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. da duruşmada hazır bulundu.

F.A., duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "Mağdur benimle rızasıyla geldi. H.Ş., mağdura tokat attı. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Amcam anahtarı verince yanımızdan ayrıldı. Biz yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek. Beyanları doğru değil." dedi.

​F.A.'nın amcası İ.A. ve arkadaşı H.Ş. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

KIZIN AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Duruşma, daha önce psikolojik tedavi gören S.K. hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor alınması için ertelendi.