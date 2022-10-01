Zonguldak’ta, çocuğa istismar davasında 8 yıla kadar hapis istemi

H.N.G. isimli kıza 6 yaşlarındayken istismarda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan 71 yaşındaki Sefer D. hakkında, suçun sarkıntılık düzeyinde kalması nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde H.N.G. (13) isimli bir kız çocuğu 6 yıl önce 6-7 yaşlarındayken cinsel istismara uğradığını öğretmenine anlatınca, durum yetkililere bildirildi.

2021 yılında Sefer D. (71) isimli bir şahsın H.N.G.’yi depo gibi bir alana çağırdığı ve burada cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA’nın Haberine göre; cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Sefer D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sefer D.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sefer D., avukatı ve yakınları hazır bulunurken, mağdur taraftan katılan olmadı.

“Bana iftira atıldı”

Sefer D., savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bana iftira atıldı. Böyle bir olay olmadı. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Mağdurun annesi ile hayvan alışverişi yapmıştık. Eşinden 2 hayvan aldım. Eşi parasını karısına vermemi söyledi. Mağdurun annesi de benden parayı vereceğim zaman 1.000 lira fazla para istedi. O parayı da verdim ama daha fazlasını istedi. Benden 5 bin lira istedi, ben bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Ben öyle söyleyince 'Seninle görüşürüz' dedi. Benim bahsettiğim hayvan alışverişi 5-6 sene önce oldu. Benim böyle bir olayla ilgim yok.”

Hayvan alışverişinin 5-6 yıl önce olduğu ancak şikayetin 2021'de yapılmasının nedeni sorulan Sefer D., “Beni neden şikayet ettiler, bilmiyorum.” diye cevap verdi.

“Olayın buraya geleceğini bilmiyordum”

Sanık Sefer D., soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde mağdurun annesi ile arasındaki husumetten hiç bahsetmemiş olması sorulunca da “Olayın buraya geleceğini bilmiyordum. Ondan aklıma gelmedi.” dedi.

“Mağdurun müvekkilimi teşhisi annesinin yönlendirilmesiyle yapılmıştır”

Sanık avukatı ise mağdur çocuğun Sefer D.'yi tanımadığını, fotoğraf teşhisinde ailesi tarafından yönlendirilmiş olabileceğini ileri sürerek, “Mağdurun annesinin husumet beslemesi sebebiyle müvekkilimin adı verilmiştir. Mağdurun müvekkilimi teşhisi annesinin yönlendirilmesiyle yapılmıştır.” diye konuştu.

Mütalaa ilk celsede açıklandı

İlk celsede mütalaasını açıklayan savcı, mağdurun, ablasına 'Rendıl' lakaplı kır saçlı kişi tarafından istismara uğradığını söylediğini; mağdurun, annesine de 'Rendıl'ın kendisine “Bana eve gel, sana bir şeyler vereceğim.” dediğini kaydetti.

‘Suç sarkıntılık düzeyinde kaldı’

Savcı, Sefer D.'nin önceki ifadelerinde mağdurun annesi ile aralarındaki husumetten bahsetmediğini de söyledi.

Bu zamana kadar husumetin belirtilmediğini vurgulayan savcı, mağdurun iftira atması için herhangi bir neden bulunmamasına rağmen sanığın eylemlerinin ne sıklık ve süreyle yapıldığının tespit edilemediğini belirtti.

Sanığa 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılmış olsa da sarkıntılık düzeyinde kalması nedeniyle 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı söz alan Sefer D., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapmadım.” dedi.

Duruşma, ertelendi.