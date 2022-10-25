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    Zonguldak'ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama

    Zonguldak Çaycuma'da gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Uğur Kararmış'ı bıçaklayan şahıs ve yanında bulunan kişi tutuklandı.
    • 25.10.2022 - 18:58
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    Zonguldak'ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde meydana gelen olayda, Uğur Kararmış (35) ve Ali S. (38) çorbacıda oturdukları esnada yan masada oturan Serkan Köse (39) ve Emre Çiçek (31) ile tartışmaya başladı.

    İki grup arasında çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Uğur Kararmış, yere yığıldı.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma geldi. Ağır yaralanan Uğur Kararmış, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

    Zonguldak ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama #1

    Suçlamaları kabul eden 2 zanlı tutuklandı

    Kaçan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öğleden sonra Çaycuma Adliyesine çıkarılan Serkan Köse ve Emre Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Serkan Köse ifadesinde suçlamaları kabul etti.

    Emre Çiçek olay esnasında boğuşmaların yaşandığını ve Uğur Kararmış'ın bıçaklandığını görmediğini söyledi.

    Çorbacıya gelen Uğur Kararmış'ın sipariş verdiği paketin acele hazırlanmasını istediğini, bu sırada da olayın şüphelileri ile aralarında tartışma çıktığı ve Serkan Köse'nin bıçağı Uğur Kararmış'a sapladığı öne sürüldü.

    Zonguldak ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama #2

    Zonguldak ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama #3

    Zonguldak ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama #4

    Zonguldak ta çorbacıda ölümle biten bıçaklı kavgada 2 tutuklama #5


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