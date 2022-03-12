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- Zonguldak'ta, dayısını öldürüp yengesini yaraladı
Zonguldak'ta, dayısını öldürüp yengesini yaraladı
- DHA
- 12.03.2022 - 17:44
- Güncelleme : 12.03.2022 - 18:28
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oturan Neşet Özdemir, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Fandere Sokak’ta yaşayan babasını ziyarete geldi.
Bunu öğrenen Efe V. isimli şahıs, pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti. Husumetli olduğu dayısı Neşet Özdemir ile tartışan Efe V., Neşet Özdemir ile eşi Şengül Özdemir’i vurdu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Neşet Özdemir Akçakoca Devlet Hastanesi’ne, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Tedaviye alınan yaralılardan Neşet Özdemir kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Efe V., bir süre sonra polise gidip teslim oldu.
ABLASI DAYISININ OĞLU İLE KAÇTI, BABASI DÖVÜLDÜ
Efe V.’nin ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir’in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle yaşanan tartışmalar sırasında Efe V.’nin babası Şenol V.’nin dövüldüğü, Efe V.’nin de bugün eve gelerek çifti vurduğu belirtildi.
Zonguldak'ta, dayısını öldürüp yengesini yaraladı VİDEO
SOKAĞA BIRAKTIKLARI KIZLARI İÇİN PROGRAMA ÇIKTILAR
Neşet ve Şengül Özdemir çifti, yaklaşık 2,5 yıl önce bir televizyon programına çıkarak 20 yıl önce sokağa bıraktıkları 2 kız çocuklarının bulunmasını istemişti.
Çiftin 2 kızı bulunurken, 2 aile tarafından alınıp yetiştirilen ve yuvalarını kuran çocukları, Özdemir çiftiyle televizyonda görüşmek istemedi.