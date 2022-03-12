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Zonguldak'ta, dayısını öldürüp yengesini yaraladı

Zonguldak'ta, dayısını öldürüp yengesini yaraladı

Efe V. adlı şahıs dayısını ve eşini pompalı tüfekle vurdu. Dayı Neşet Özdemir kurtarılamazken, Efe V.’nin ablasının kuzeniyle kaçtığı, babasının ise dövüldüğü için arada husumet olduğu öğrenildi.