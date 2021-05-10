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    Zonguldak'ta dengesini kaybederek dereye düştü

    Zonguldak'ta çıktığı çatıdan dereye düşen İsmail Demircan, ağır yaralandı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:45
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    Zonguldak'ta dengesini kaybederek dereye düştü

    Zonguldak Alaplı Mollabey köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Demircan, tedavi edilmek üzere Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

    10 metre yüksekliğindeki evin çatıdaki dengesini kaybederek düşen İsmail Demircan ağır yaralandı. Çatıdan yere düşerek ağır yaralanan Demircan'a ilk müdahale komşuları tarafından yapıldı.

    Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan Demircan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı.

    Zonguldak ta dengesini kaybederek dereye düştü #1

    Zonguldak ta dengesini kaybederek dereye düştü #2

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