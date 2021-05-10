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Zonguldak'ta dengesini kaybederek dereye düştü
Zonguldak'ta çıktığı çatıdan dereye düşen İsmail Demircan, ağır yaralandı.
- İHA
- 10.05.2021 - 17:32
- Güncelleme : 10.05.2021 - 17:45
Zonguldak Alaplı Mollabey köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Demircan, tedavi edilmek üzere Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI
10 metre yüksekliğindeki evin çatıdaki dengesini kaybederek düşen İsmail Demircan ağır yaralandı. Çatıdan yere düşerek ağır yaralanan Demircan'a ilk müdahale komşuları tarafından yapıldı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan Demircan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı.