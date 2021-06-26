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Zonguldak'ta deniz çamurla kaplandı
Sağanak yağmurun ardından denizin rengi değişirken, vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
- DHA
- 26.06.2021 - 16:34
- Güncelleme : 26.06.2021 - 16:46
Zonguldak'ta sağanak yağış etkili oldu. Gece boyunca sürenn yağış sonrasında derelerden gelen suyla birlikte, denize evsel ve kimyasal atıklar doldu.
LİMANDA KİRLİLİK
Derelerden gelen suyla birlikte liman içi ve deniz, çamur rengine boyandı. Limanda oluşan kirlilik, drone ile havadan görüntülendi.
Zonguldak'ta deniz çamurla kaplandı VİDEO
SAHİL KENARI SARIYA DÖNDÜ
Kapuz Plajı’nda da sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü.
Denize girmek için sahile giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı.