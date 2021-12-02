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- Zonguldak’ta denize düşen Azerbaycan vatandaşının, cesedine ulaşıldı
Zonguldak’ta denize düşen Azerbaycan vatandaşının, cesedine ulaşıldı
Limana demirlenen Ünile Ana isimli geminin kopan halatının çarpması sonucu denize düşen gemi personeli Anar Orucov'un cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.
- DHA
- 02.12.2021 - 15:43
- Güncelleme : 02.12.2021 - 16:14
Zonguldak’ın Ereğli Limanı’nda, dün gece saatlerinde rulo sac yüklemesi yaptıktan sonra Bulgaristan’a gidecek olan Panama bandıralı 'Ünzile Ana' isimli geminin kopan halatı, geminin başka bir halatının yanında çalışan 22 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov'a çarptı.
Dengesini kaybederek denize düşen Orucov, dün yapılan aramalarda bulunamadı.
DÜŞTÜĞÜ YERE YAKIN BÖLGEDE BULUNDU
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, bugün limanda arama çalışmalarına devam etti.
Dalgıçlar, öğle saatlerinde Anar Orucov’un cansız bedenini düştüğü yere yakın bölgede buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Orucov'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ta denize düşen Azerbaycan vatandaşının, cesedine ulaşıldı VİDEO