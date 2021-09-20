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- Zonguldak'ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp
Zonguldak'ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp
- İHA
- 20.09.2021 - 08:51
Zonguldak Ereğli plajlar mevkiinde denize giren 19 yaşındaki Yusuf E. bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.
Arkadaşının boğulduğunu fark eden aynı yaştaki arkadaşı Ali K., olaya müdahale etmek için denize girdi fakat kendisi de dalgalarla boğuştu.
Yaşananlara şahit olan çevredeki vatandaşlar, denize girerek Ali K.'yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Genç çocuğun tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
GENCİN EŞYALARI İNCELEMEYE ALINDI
Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf E.'yi bulmak için denizde araması başlattı.
Polis ekipleri gencin eşyalarını alarak incelemelerde bulunurken, itfaiye ve sağlık ekipleri de teyakkuzda beklemeye devam ediyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekipleri denizde kaybolan genci bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.