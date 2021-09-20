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    Zonguldak'ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp

    Denize giden iki arkadaştan biri boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 08:51
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    Zonguldak'ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp

    Zonguldak Ereğli plajlar mevkiinde denize giren 19 yaşındaki Yusuf E. bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

    Arkadaşının boğulduğunu fark eden aynı yaştaki arkadaşı Ali K., olaya müdahale etmek için denize girdi fakat kendisi de dalgalarla boğuştu.

    Yaşananlara şahit olan çevredeki vatandaşlar, denize girerek Ali K.'yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

    Genç çocuğun tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

    Zonguldak ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp #1

    GENCİN EŞYALARI İNCELEMEYE ALINDI

    Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf E.'yi bulmak için denizde araması başlattı.

    Zonguldak ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp #2Polis ekipleri gencin eşyalarını alarak incelemelerde bulunurken, itfaiye ve sağlık ekipleri de teyakkuzda beklemeye devam ediyor.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Ekipleri denizde kaybolan genci bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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