Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp

Zonguldak'ta denize giren gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp

Denize giden iki arkadaştan biri boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.