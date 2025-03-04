Zonguldak'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde Mustafa Karabacak yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarındaki mezarlığa devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 60 yaşındaki Karabacak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karabacak'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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