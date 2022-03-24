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- Zonguldak'ta direğe çarpan otomobil ikiye katlandı
Zonguldak'ta direğe çarpan otomobil ikiye katlandı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 24.03.2022 - 15:34
- Güncelleme : 24.03.2022 - 15:58
Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca karayolunun Belediye Plajlar mevkiinde meydana gelen kazada Y. Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje çarptı.
REFÜJE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI
Ardından takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri ile jandarma, kaza yerinde kontrollü geçiş sağladı.
KAZA BÖLGESİNDE ÖNLEMLER ALINDI
Bu arada karayolları ekipleri de araçtan sızan akaryakıt ve yağın diğer araçlara zarar vermemesi için kumlama çalışması yaptı.