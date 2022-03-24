Zonguldak'ta direğe çarpan otomobil ikiye katlandı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca karayolunun Belediye Plajlar mevkiinde meydana gelen kazada Y. Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje çarptı.

REFÜJE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI

Ardından takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri ile jandarma, kaza yerinde kontrollü geçiş sağladı.

KAZA BÖLGESİNDE ÖNLEMLER ALINDI

Bu arada karayolları ekipleri de araçtan sızan akaryakıt ve yağın diğer araçlara zarar vermemesi için kumlama çalışması yaptı.